Marvel представила трейлер сериала "Женщина-Халк"

Премьера состоится 17 августа.

Киностудия Marvel представила первый трейлер сериала "Женщина-Халк".

Главной героиней проекта выступит Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера. По сюжету она получает способности, похожие на способности Халка, после процедуры переливания крови.

Роль главного персонажа исполнила Татьяна Маслани. Также к роли Халка вернулся Марк Руффало.Премьера сериала состоится 17 августа на Disney+.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Пацаны".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment