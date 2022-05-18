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Marvel представила трейлер сериала "Женщина-Халк"

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Премьера состоится 17 августа.

Киностудия Marvel представила первый трейлер сериала "Женщина-Халк".

Главной героиней проекта выступит Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера. По сюжету она получает способности, похожие на способности Халка, после процедуры переливания крови.

Роль главного персонажа исполнила Татьяна Маслани. Также к роли Халка вернулся Марк Руффало.Премьера сериала состоится 17 августа на Disney+.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Пацаны".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

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Категории: Лента новостей, Культура,

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