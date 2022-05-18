Marvel представила трейлер сериала "Женщина-Халк"

Киностудия Marvel представила первый трейлер сериала "Женщина-Халк".
Главной героиней проекта выступит Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера. По сюжету она получает способности, похожие на способности Халка, после процедуры переливания крови.
Роль главного персонажа исполнила Татьяна Маслани. Также к роли Халка вернулся Марк Руффало.Премьера сериала состоится 17 августа на Disney+.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Пацаны".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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