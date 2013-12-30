Вышел трейлер третьего сезона сериала "Пацаны"

Amazon Prime Video представил трейлер третьего сезона сериала "Пацаны".
По сюжету отряд людей противостоит супергероям, которые в реальной жизни оказываются не такими приятными, какими их знает весь мир. В третьем сезоне будут представлены два новых персонажа: Солдатик в исполнении Дженсена Эклза и Алая Графиня, которую сыграет Лори Холден.
Новый сезон "Пацанов" выйдет 3 июня. Он будет состоять из восьми серий.
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Видео: YouTube / Prime Video
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