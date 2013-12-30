Вышел трейлер третьего сезона сериала "Пацаны"

Премьера состоится 3 июня.

Amazon Prime Video представил трейлер третьего сезона сериала "Пацаны".

По сюжету отряд людей противостоит супергероям, которые в реальной жизни оказываются не такими приятными, какими их знает весь мир. В третьем сезоне будут представлены два новых персонажа: Солдатик в исполнении Дженсена Эклза и Алая Графиня, которую сыграет Лори Холден.

Новый сезон "Пацанов" выйдет 3 июня. Он будет состоять из восьми серий.

Ранее Netflix выпустил второй тизер сериала Resident Evil о Т-вирусе.

Видео: YouTube / Prime Video