Релиз проекта запланирован на 14 июля.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил второй тизер сериала Resident Evil о Т-вирусе. Известно, что телевизионный проект снят по мотивам серии видеоигр "Обитель зла". Сюжет развернется в 2036 году. Создатели напомнили о том, что за 14 лет до этого из секретной лаборатории вырвался вирус, превращающий носителей в зомби.

Основными действующими лицами сериала станут дочери главного антагониста компьютерной игры Альберта Вескера. Авторы шоу добавили, что сюжет будет развиваться вокруг тайны корпорации "Амбрелла", в лаборатории которой был создан смертоносный для человечества вирус.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Официальный релиз проекта намечен на 14 июля. Роли в сериале исполнили Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт и другие актеры.

Разработчики опубликовали 13 минут геймплея нового Gotham Knights.

Фото видео: YouTube / Netflix

