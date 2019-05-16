Показана механика действий Красного колпака и Найтвинга.

Разработчики опубликовали 13 минут геймплея нового Gotham Knights. Ролик размещен на официальном YouTube-канале компьютерной игры. Создатели показали будущим пользователям особенности игры за таких персонажей как Найтвинг и Красный колпак. Первый герой показал свои умения в ближнем бою, второй - схватку с противниками при помощи огнестрельного вооружения.

Также видео демонстрирует зрителям способности персонажей к передвижению по населенному пункту. В случае Красного Колпака в распоряжении персонажа есть "мистический прыжок". Найтвинг перемещается по городу за счет такого инструмента как глайдер. Также разработчиками показаны характеристики костюмов героев и фрагмент одной из миссий, связанной с тайным центром организации "Суд сов".

Напомним, что проект Gotham Knights выйдет на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / Gotham Knights