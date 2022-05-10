HBO Max представил трейлер четвертого сезона "Мира Дикого Запада"

Его выход состоится 26 июня.

HBO Max представил трейлер четвертого сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Первые сезоны проекта рассказывали о парке развлечений, где андроиды, практически неотличимые от людей, могли выполнить любую прихоть посетителей, пока не стали осознавать свою идентичность

Главные роли сыграют Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Аарон Пол, Эд Харрис и другие актеры. Выход нового сезона "Мира Дикого Запада" состоится 26 июня.

Ранее Netflix представил трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы".

Видео: YouTube / HBO