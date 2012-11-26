Netflix представил трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы"

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы".
В новом сезоне будут показаны девять анимационных новел, снятых в разных жанрах. Некоторые из них станут продолжение предыдущих историй, который были показаны ранее. Над эпизодами работали Дэвин Финчер, Патрик Осборн, Эмили Дин и другие режиссеры.
Премьера третьего сезона сериала состоится 20 мая.
Ранее в сети появился фрагмент байопика "Элвис" с Томом Хэнксом.
Видео: YouTube / Netflix
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