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Netflix представил трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы"

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Премьера состоится 20 мая.

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы".

В новом сезоне будут показаны девять анимационных новел, снятых в разных жанрах. Некоторые из них станут продолжение предыдущих историй, который были показаны ранее. Над эпизодами работали Дэвин Финчер, Патрик Осборн, Эмили Дин и другие режиссеры.

Премьера третьего сезона сериала состоится 20 мая.

Ранее в сети появился фрагмент байопика "Элвис" с Томом Хэнксом.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, любовь смерть роботы, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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