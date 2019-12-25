Искусствоведы определили место, которое художник изобразил на картине "Корни деревьев".

Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван Гога. Об этом сообщили журналисты из The Guardian. Искусствоведы смогла обнаружить точное место, изображенное на работе нидерландского художника в 1890 году. Выявить локацию удалось при помощи почтовой открытки начала XX века. Первым на нее обратил внимание директор по научной работе Института Ван Гога Ваутер ван дер Вен.

Эксперты изучили открытку, на которой изображены окрестности Овер-сюр-Уаза, а также саму картину. Они установили сходство с реальным пейзажей около французского города. К работе привлекался дендролог Берт Мас, который специализируется на исторической ботанике. Ученые пришли к выводу, что смогли с высокой долей вероятности определить какой именно холм и деревья изобразил Ван Гог.

Запечатленное художником место находится в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux. Сейчас она известна как дом Ван Гога.Изображенное дерево все еще растет спустя 130 лет после гибели художника.

Напомним, что исследователи полагают, что картина "Корни деревьев" была написана за несколько часов до гибели Ван Гога.

Соотношение света и тени у Ван Гога указывает на то, что художник в последний раз дотрагивался кистью до холста ближе к вечеру, что дает больше информации о том драматическом дне Ваутер Ван дер Вен, директор по научной работе Института Ван Гога

В настоящее время участок местности обнесен деревянной оградой. Он официально приобрет исторический статус.

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески.

Фото: Institut Van Gogh

