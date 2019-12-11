В Неве спустя 10 дней поисков нашли тело парня, упавшего с Володарского моста

В ближайшее время начнется процедура опознания.

Спасатели нашли и достали из Невы тело молодого человека, который вместе с возлюбленной упал с Володарского моста 5 июня.

Тело 19-летнего парня нашли спустя 10 дней поисков. По данным СМИ, 30-летняя замужняя женщина, мать троих детей, влюбилась в молодого человека. Муж был против этих отношений и всячески препятствовал влюбленным. По предварительной информации, в состоянии наркотического опьянения "Ромео и Джульетта" упали с моста. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщину достали из Невы возле Октябрьской набережной, напротив дома №2 на улице Крыленко. На месте ей оказали первую помощь, а позже госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

Тело найденного парня по виду и одежде совпадает с пропавшим. В ближайшее время начнется процедура опознания.

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Видео: Piter.TV