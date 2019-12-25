В Петербурге 13-летняя школьница выпала с балкона шестого этажа

Девочка выжила, однако была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Невском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, из балкона шестого этажа многоэтажного дома на Товарищеском проспекте выпала 13-летняя школьница. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Девочка выжила, однако получила тяжелые травмы. В настоящий момент за ее жизнь сражаются медики. Также во время этого инцидента пострадал прохожий, который пытался поймать школьницу. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Соседка рассказала, что видела, как упала девочка. Она заявила, что пострадавшая пьяной присела на край балкона и, по всей видимости, не смогла сохранить равновесие. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV