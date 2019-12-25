На проспекте Гагарина на молодого рабочего упала свая

Пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.

На строительной площадке, где проходят работы по сносу спортивного-концертного комплекса в Петербурге, вечером в четверг, 11 июня произошла трагедия. Как стало известно Piter.tv, около 22:30 в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии доставили 18-летнего гражданина Таджикистана. Его поместили в шоковую реанимацию.

У него был диагностирован закрытый перелом грудного отдела позвоночника, синдром сдавления грудной клетки, ушибленную рану подбородочной области и перелом нижней челюсти. Установлено, что вечером этого дня на стройплощадке СКК "Петербургский" на него упала бетонная свая.

В компании "СКА Арена" Piter.tv подтвердили факт случившегося и отметили, что генподрядчик демонтажных работ СК "Прайд" их поставил в известность о происшествии.

Ранее мы сообщали о том, что около территории бывшего СКК высадят более 5 тысяч деревьев. К чемпионату мира по хоккею там появится парковая зона с различными развлечениями.

Фото: Piter.tv