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Появились подробности о прыжке с Володарского моста

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Оказалось, что с моста сорвались парень и девушка, а не две девушки.

Как стало известно, с Володарского моста спрыгнула пара возлюбленных, быть вместе которым мешали обстоятельства. Об этом сообщил "Мегаполис"

По данным СМИ, 30-летняя женщина, замужняя мать троих детей была влюблена в 19-летнего парня. Вдвоем они, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, нашли выход из ситуации. 

Напомним, что женщину спасли, а о жизни ее возлюбленного пока ничего неизвестно. 

Ранее мы писали, что падение женщин с Володарского моста попало на видео.

Видео: Piter.TV

Теги: володарский мост, прыгнули с моста
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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