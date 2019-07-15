Появились подробности о прыжке с Володарского моста

Оказалось, что с моста сорвались парень и девушка, а не две девушки.

Как стало известно, с Володарского моста спрыгнула пара возлюбленных, быть вместе которым мешали обстоятельства. Об этом сообщил "Мегаполис".

По данным СМИ, 30-летняя женщина, замужняя мать троих детей была влюблена в 19-летнего парня. Вдвоем они, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, нашли выход из ситуации.

Напомним, что женщину спасли, а о жизни ее возлюбленного пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что падение женщин с Володарского моста попало на видео.

Видео: Piter.TV