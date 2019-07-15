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Падение женщин с Володарского моста попало на видео

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Одну из жительниц Петербурга госпитализировали.

Днем 5-го июня две женщины оказались в воде у Володарского моста. Видео с момента падения попало в распоряжение Piter.TV.

Как стало известно от пресс-службы МЧС, заявка поступила в 13:01. О происшествии сообщили очевидцы. В 13:18 сотрудники пожарно-спасательной части спасли женщину 35 лет. Она находится в состоянии средней степени тяжести, петербурженку госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе в состоянии наркотического опьянения. Также проводятся поисковые работы второго человека. На данный момент его личность не установлена. 

Видео: Piter.TV

Теги: володарский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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