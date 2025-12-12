  1. Главная
В Петербурге вновь покажут оперу "Ромео и Джульетта"
Сегодня, 9:49
Над постановкой труппа работала 1,5 года.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" прошел показ оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта". Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", в основу сюжета легла история Шекспира, но главенствует не вражда, а любовь. 

Опера будет интересна молодежи, поскольку поднимает тему настоящих чувств и подвига во имя любви. 

Очень сложная партитура, очень сложная психологическая экспликация. И поэтому хотелось здесь работать как бы микрохирургией оперы. Мы очень долго вслушивались и вдумывались в каждую фразу, в каждый поворот событий. 

Юрий Александров, художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" 

Над постановкой труппа работала 1,5 года, показы состоятся с 12 по 14 декабря. 

Фото: pxhere 

Теги: опера, ромео и джульетта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

