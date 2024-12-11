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Спектакль "Ромео и Джульетта"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ромео и Джульетта"

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Спектакль "Ромео и Джульетта" покажут 14 января в театре "Мастерская". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

У "Ромео и Джульетты" режиссера Григория Козлова два автора – Уильям Шекспир и Борис Пастернак. Спектакль черно-белый и графичный, как гравюра, в нем – добро и зло, солнце и холод, любовь и смерть, сегодня и никогда. 

По сюжету в Вероне разворачивается война, тихая, беспощадная и злая, как чума. При этом никто не помнит, с чего началась взаимная ненависть семей. 

Вернуть мир попытается монах, но только запустит новую цепочку смертей. За глупость отцов расплатятся дети. 

Фото: pxhere 

Теги: ромео и джульетта, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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