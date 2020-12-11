В Неваде пять велосипедистов погибли при наезде автофургона

Еще четверо участников велосипедного заезда травмированы.

В американском штате Невада пять велосипедистов погибли при наезде автофургона. Об том сообщили местные журналисты из издания The New York Times со ссылкой на патрульно-постовую службу. Также известно, что пострадали четыре человека. Один из них находится в критическом состоянии.

Водитель автофургона по неустановленной причине столкнулся с двумя группами велосипедистов, а также сопровождающий их легковой автомобиль. Инцидент произошел на трассе под номером 95, около города Серчлайт. Очевидцы отметили, что виновник ДТП не пытался скрыться с места трагедии. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. В правоохранительных органах не считают, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обвинения водителю на данный момент не предъявлены.

В Неваде при стрельбе на улице погиб один человек.

Видео: YT / KTNV Channel 13 Las Vegas, FOX5 Las Vegas