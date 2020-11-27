В Неваде при стрельбе на улице погиб один человек

В Хендерсоне, расположенном в американском штате Невада, при стрельбе на улице погиб один человек. На данный момент полиция задержала по подозрению в преступлении мужчину и женщину. Об этом рассказали представители городского управления правоохранительными органами.
Известно, что злоумышленники также смогли ранить еще четверых. Имена подозреваемых не раскрывается. В СМИ уточнили, что фигуранты дела ездили по городу на автомобиле и вели беспорядочную стрельбу по прохожим. Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Медики ожидают, что всем пациентам удастся выжить.
В Неваде прошли пассажирские испытания вакуумного поезда Hyperloop.
Видео: YT / KTNV Channel 13 Las Vegas
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