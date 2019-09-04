Скорость во время тестирования составила 48 метров в секунду.

В Неваде прошли пассажирские испытания вакуумного поезда Hyperloop, созданный компанией Virgin. Предполагается, что в будущем он станет популярным видом транспорта. В два раза быстрее самолёта, и в несколько раз быстрее наземного поезда.

Тестирование прошло на полигоне DevLoop. Специально для вакуумного поезда там построили полукилометровый туннель. В капсуле проехали Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Стандартная версия будет рассчитана на 28 пассажиров.

Скорость во время тестирования составила 48 метров в секунду.

Ранее Fox News рассказал, что штаб Трампа сообщил Минюсту о незаконном голосовании в Неваде.

Видео: Youtube/SciNews