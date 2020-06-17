В Назрани задержали несколько человек после смертельной перестрелки

Стрельба унесла жизни четырех жителей Ингушетии.

В Назрани задержали несколько человек после перестрелки. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на правоохранительные органы. На данный момент известно, что в результате вооруженного нападения в Ингушетии жертвами стали четверо местных жителей. В списке погибших оказались полицейский и представитель Росгвардии.

Задержаны несколько человек, которые, по предварительным данным, участвовали в данном конфликте и непосредственно в перестрелке сотрудники силовых структур по региону

Напомним, что стрельба произошла 16 июня в Альтиевском административном округе. Четверо мужчин погибли на месте, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу. У них диагностировали ранения различной степени тяжести. Полиция возбудила уголовное дело за убийство двух и более лиц, совершенное группой людей.

В МВД считают, что перестрелка началась из-за имущественного конфликта между родственниками.

Стрелявшим с балкона в Шушарах оказался слушатель военного вуза.

Видео: Вконтакте / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"