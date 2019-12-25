Причиной массовой перестрелки стал конфликт двух братьев.

В смертельной перестрелке в Ингушетии участвовало 15 человек. Инцидент произошёл в городе Назрани. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

На данный момент известно, что в перестрелке пострадали семеро человек, трое получили смертельные ранения. Среди погибших есть сотрудник полиции — участковый. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Предварительная следственная версия говорит о том, что причиной массовой перестрелки стал конфликт двух братьев — они не поделили землю.

Ранее неизвестный обстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве.