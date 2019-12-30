Стрелявший в сотрудников ГИБДД таксист ранен.

Неизвестный обстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ГУ МВД по столице.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Появилась информация, что на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" началась перестрелка. Позднее выяснилось, что ранены два сотрудника ГИБДД. По предварительной информации, их ранил водитель такси при задержании. На место перестрелки выехал глава ГСУСК по Москве Андрей Стрижов, криминалисты и следователи.

По последним данным, один сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии. Таксист также пострадал в результате перестрелки. На месте работает бригада скорой помощи.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат Ефремова оценил отказ семьи Захарова принять материальную помощь от актёра.

Видео: Telegram/112