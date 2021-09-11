В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2"

Юрий Витренко назвал условия, при которых российский проект не сможет функционировать.

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление чиновник сделал во время выступления на киевском форуме YES Brainstorming.

Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Напомним, что США активно выступает против российского газового проекта, так как продвигают в Европу собственный сжиженный природный газ. Вашингтон поддерживает Украина и ряд европейских стран. Оператор Nord Stream 2 AG завершил строительство трубопровода и планирует запустить его в эксплуатацию до конца 2021 года. "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.

Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после введения "Северного потока - 2".

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