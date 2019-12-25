Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после введения "Северного потока - 2"

Андрей Ермак рассказал о необходимой поддержке со стороны США по вопросу энергетической безопасности.

Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада в сфере энергетической безопасности. Об этом в рамках киевского форума YES Brainstorming рассказал руководитель президентского офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он прокомментировал сообщение "Газпрома" о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". По словам эксперта, после введения в эксплуатацию проекта Киев ждет от США и Германии письменных гарантий, что транзит газа в страну из РФ не прекратится.

Мы работаем с нашими партнерами - США, Германий, Европой, чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот "неэкономический проект", то будут применены соответствующие шаги. Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Чиновник напомнил участникам мероприятия, что введенный ранее Западом механизм санкций в отношении РФ работал. Украинская делегация слышала о новых конкретных шагах по урегулированию энергетической ситуации во время рабочего визита в США.

В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину.

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