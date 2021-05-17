В Набережных Челнах задержали гуляющего с ружьем мужчину

Очевидцы не стали заявлять о нем в полицию.

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который гулял по улице с оружием. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Татарстану.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина идет по одной из улиц города с ружьем в руках. Очевидцы не стали заявлять в полицию об этой ситуации.

По данным ведомства, мужчина был пьян. Он решил выйти на улицу, чтобы пострелять по банкам. Как выяснилось, изъятое оружие оказалось пневматическим.

В настоящее время мужчина задержан. Проводится проверка.

Напомним, 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию № 175 в Казани. В результате трагедии погибли семь детей и две учительницы. Пострадавшими числятся 23 человека. Стрелок, 19-летний Ильназ Галявиев, был арестован на два месяца.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием.

Видео: Telegram / Еду в Татарстан

