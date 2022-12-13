Йенс Столтенберг пояснил, что военная помощь в виде тяжелой техники для ВСУ, вероятно, скоро будет отправлена.

В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны германии Борисом Писториусом. Эксперт подчеркнул, что в том числе говорит о технике немецкого производства Leopard.

Мы сегодня обсуждали это. Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт призвал страны-члены военного блока подготовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия такого решения в Берлине, а также заняться подготовкой персонала ВСУ и экипажей работе с этой западной тяжелой техникой.

В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии.

Фото и видео: YouTube / phoenix