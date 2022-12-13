Йенс Столтенберг рассказал о том, что общество услышат новые объявления после встречи министров на "Рамштайне".

В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Специалист пояснил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины, организованной на американской авиабазе в Германии "Рамштайн" министры 20 января примут решения о поставках тяжелого и современного вооружения киевскому режиму.

В Рамштайне, где соберутся союзники по НАТО во главе с США, главным посланием будет оказание большей поддержки, предоставление более современного и тяжелого вооружения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт приветствовал недавние заявления стран коллективного Запада о намерении поставить бронированную технику Вооруженным силам Украины. В частности, речь идет об отправке Киеву со стороны Канады 200 таких боевых машин. Столтенберг добавил, что все больше оружия поставляет Польша. При этом в НАТО заметили, что "никто не знает, как закончится эта война". Столтенберг предположил, что все завершится за столом переговоров.

Столтенберг: победа Путина на Украине очень опасна для НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News

