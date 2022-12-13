В НАТО создадут координационную группу по защите подводной инфраструктуры

Йенс Столтенберг рассказал о диверсии на "Северных потоках".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в штаб-квартире Североатлантического альянса создается координационная группа по защите критической значимой подводной инфраструктуры. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе на брифинге, созванном после второго дня заседания министров по обороне. Специалист объяснил, что мировой общественности о важности такой задачи напомнили диверсии, которые произошли в акватории Балтийского моря с "Северными потоками".

Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО… Это облегчит взаимодействие с промышленным комплексом, объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что террористические акты в отношении российской энергетической структуры произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2".

Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени.

Фото и видео: YouTube / Firstpost