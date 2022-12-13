Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени

В НАТО сообщили о рабочем визите Столтенберга в Турцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция должны вступить в состав Североатлантического военного альянса к осени текущего года. Такое мнение эксперт выразил в ходе выступления на брифинге с журналистами в Брюсселе по завершению второго дня заседания министров по обороне стран-участниц блока. По мнению Столтенберга, власти двух северных государств выполнили перед Анкарой все международные условия, которые ранее перед ними поставила Анкара. При этом Турция все еще не ратифицировала документы принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО. Сейчас эксперт лиячно активно работает над тем, чтобы заявки были одобрены одновременно.

Моя позиция, что обе страны выполнили все требования, изложенные в трехстороннем меморандуме. Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО. Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос. Йенс Столтебнерг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News