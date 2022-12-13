Йенс Столтенберг рассказал о темах министров по обороне альянса в Брюсселе.

В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтебнерг во время выступления на открытии второго дня совещания министров по обороны блока в Брюсселе. Специалисты дадут политические рекомендации для участников в сфере оборонного планирования на следующие несколько лет.

Сегодня мы утвердим новые политические рекомендации для оборонного планирования. Это будет ключевая движущая сила перемен для следующих нескольких дней, чтобы гарантировать, что у нас есть необходимые способности для сдерживания и обороны. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт пояснил, что министры по обороне стран-членов Североатлантического альянса также обсудят на заседании производственные возможности для наращивания оружейного производства и изготовления боеприпасов, защиту критической инфраструктуры блока. Дополнительно стороны поднимут вопросы увеличения расходов на оборону.

Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс.

Фото и видео: YouTube / NATO News