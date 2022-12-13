Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс

Йенс Столтенберг рассказал о перспективах северных стран в военном блоке.

Генеральный секретарь НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе брифинга с журналистами во время своего прибытия на заседание министров по обороне в Брюсселе. Гость отметил, что не считает принципиальным вопросом совместное или единовременное вступление этих северных государств в качестве участников блока.

Вопрос не в том, будут ли заявки Финляндии и Швеции ратифицированы вместе. Главный вопрос заключается в том, чтобы обе заявки были ратифицированы как можно быстрее. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что после подачи заявок на вступление в НАТО Швеция и Финляндия сейчас находятся в совершенной иной ситуации, однако власти стран получили гарантии безопасности со стороны ряда международных союзников об интеграции в НАТО и усилении альянса в этом регионе.

Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России.

Фото и видео: YouTube / NATO News