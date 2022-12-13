В альянсе призвали еще больше поставлять Киеву оружия.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России, хотя Москва не один раз заявляя о своей готовности к переговорам. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления перед европейскими журналистами во время прибытия на заседание министров по обороне Североатлантического военного альянса в Брюсселе. Столтенберг призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине и новых атакам.

Заседание министров проходит в критический момент для нашей безопасности… Мы не видим никаких сигналов того, что президент Путин готовится к миру, напротив, мы видим подготовку к усилению... Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт объяснил, что это демонстрирует миру, что Западу важно нам еще больше увеличить поддержку Украины. Вечером 14 февраля также чпройдет мероприятие Контактной группы по Украине, на которой страны-члены обсудят экстренные потребности по усилению такой поддержки для ВСУ.

В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву.

Фото и видео: YouTube / NATO News