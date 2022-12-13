В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

Йенс Столтенберг рассказал о том, что отправка авиации ВСУ не является срочным вопросом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что руководство Североатлантического военного альянса не считает себя участником конфликта с Россией, но продолжит дальнейшие поставки киевском у режиму. В настоящее время вопрос отправки для ВСУ боевых самолетов не является срочным вопросом, однако такое обсуждение все еще идет. Об этом эксперт рассказал европейским СМИ во время своего прибытия на заседание министров по обороне стран блока в Брюсселе.

В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Специалист добавил, что в военном альянсе осведомлены о том, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов на западной авиационной технике.

Столтенберг: НАТО не считает себя участником конфликта с РФ, но продолжит поставки Киеву.

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