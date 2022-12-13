Столтенберг: НАТО не считает себя участником конфликта с РФ, но продолжит поставки Киеву

Генсек альянса рассказал о приоритетах в поставках для ВСУ.

НАТО не считает себя участником конфликта с Россией, но продолжит поставлять киевскому режиму все более сложную технику и вооружения. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса в ходе своего прибытия на заседание министров по обороне блока. Эксперт пояснил, что виды поставляемой техники и боеприпасов менялись по ходу изменения условий и хода боевых действий. В начале украинского кризиса США и Западу было важно отправить для ВСУ продвинутые системы противовоздушной обороны, далее - артиллерию, а потом - тяжелые виды оружия.

Ни НАТО, ни союзники по НАТО не являются частью конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя. Она имеет право защищать себя, и мы имеем право помогать Украине. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг добавил, что приоритетом НАТО в поставках киевскому режиму сейчас являются танки, боевые машины пехоты и боевые припасы.

Столтенберг: страны НАТО уже оказали Украине помощь всех видов на $120 млрд.

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