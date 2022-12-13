Столтенберг: страны НАТО уже оказали Украине помощь всех видов на $120 млрд

Эксперт призвал поддерживать ВСУ и дальше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса уже оказали Украине помощь всех видов (военной, финансовой и гуманитарной) на сумму в 120 миллиардов долларов. Соответствующей статистикой иностранец поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, финансовую, гуманитарную и другие. Ключевая страна НАТО - США - играет незаменимую роль в этих усилиях. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг высказал мнение о том, что Россия может закончить боевые действия уже сегодня, если решится на вывод собственных Вооруженных сил с украинской территории. Однако сейчас НАТО не видит того, чтобы Москва готовилась к миру,а наоборот, планирует организовать новое наступление в регионе. Эксперт призывает Запад и дальше поставлять вооружение киевскому режиму. Генсек альянса не стал отвечать на вопрос журналистов о перспективах поставок Киеву западных боевых самолетов.

Столтенберг считает, что украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State