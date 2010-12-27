В НАТО случайно раскрыли места нахождения ядерного оружия США в Европе

Документ быстро подредактировали, но в СМИ успели разнести секретную информацию.

Авторы докладов Парламентской ассамблеи НАТО по невнимательности включили в документ расположении позиций ядерного оружия США в Европе. Ранее места считались засекреченными. Об инциденте сообщили журналисты The Washington Post. Они сослались на документ, который оказался в распоряжении бельгийских изданий.

Впоследствии документ удалили с сайтов. Затем я Сети появилась отредактированная версия. Однако, натовский прокол успел вызвать шумиху в Европе. Ошибка авторов доказала то, что Америка действительно имеет вооружение за пределами страны. На данный момент известно, что ядерные установки США есть в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Определены даже конкретные города: Кляйн-Брогель, Бюхель, Авиано и Геди-Торре, Волкель и Инджирлик соответственно. Также определено точное количество оружия. В тексте говорится о 150 боеголовках.

Отметим, что подготовкой документа создатели занимались с апреля. Доклад нужен был для презентации во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Мероприятие состоялось в Братиславе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украину ждет техногенная катастрофа без российского газа.

Фото: Piter.tv