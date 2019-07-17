Суслов: Украину ждет техногенная катастрофа без российского газа

Бывший министр экономики Украины рассказал, что из-за нехватки топлива могут "встать" заводы.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что без транзита российского газа страну ждет техногенная катастрофа. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале NEWSONE.

Спикер добавил, что для бесперебойной работы газопровода необходимо поддерживать проходимость минимум 45 миллиардов кубов топлива.

10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту... С десятью миллиардами кубов система работать не будет - трубы большого диаметра комментирует ситуацию эксперт

Суслов добавил, что несоблюдение норм приведет к тому, что целые регионы Украины потеряют доступ к газу. Это в свою очередь приведет к перебоям в производстве. По мнению специалиста, необходимо вести с Москвой переговоры о дальнейшем сотрудничестве в транспортировке газа.

Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы резюмировал Суслов

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Молдавии Игорь Додон просит у России скидку на газ.

Видео: YouTube/СГК, 112 Украина