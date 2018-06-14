Президент Молдавии Игорь Додон просит у России скидку на газ

Лидер страны не исключает, что в Молдавию будет поступать газ из России и после 2021 года.

Президент Молдавии попросил у правительства России предоставить государству скидку на газ. Игорь Додон отмечает, что Молдавии необходима дополнительная льгота на этот ресурс. Он попросил дать возможность политикам страны не повышать стоимость для жителей страны. Также сэкономленные деньги пойдут на решению текущих проблем.

Заявление политик сделал во время эфира на телеканале Moldova1. Политик добавил, что надеется получить скидку на газ в течение следующих четырех-пяти месяцев. Додон надеется на то, что Россия не прекратит поставки через Украину в 2020 году, а соответственно Молдавия продолжит получать ресурсы. Отметим что действующий контракт между странами заканчивается первого января следующего года. Однако, Додон рассчитывает на продление договоренностей.

Напомним, что российский газ в Молдавию идет через трубопровод, который тянется через Украину. Отдельный газопровод свяжет Молдавию и Румынию только в 2021 году.

И то, это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьез объясняет глава государства

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае из-за сильных ливней погибли более 60 человек.

Видео: YouTube/Președintele Igor Dodon