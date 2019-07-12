В Китае из-за сильных ливней погибли более 60 человек

Из-за непрекращающихся ливней в Китае от наводнений и оползней так или иначе пострадали почти 20 миллионов человек.

В Китае непрекращающиеся проливные дожди вызвали наводнения и оползни, которые унесли более 60 жизней.

От наводнений и оползней страдают жители Центрального, Восточного, Южного и Юго-Западного Китая. Самый большой урон стихия принесла провинциям Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу.

На сегодняшний день из-за ливней погибли более 60 человек, пропавшими без вести числятся 14 человек. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 1,3 миллионов человек. Так или иначе, из-за ливней пострадали почти 20 миллионов человек. Потоками воды и оползнями разрушено свыше 34 тысяч жилых строений. Свыше 1,72 миллионам га сельхозугодий нанесен непоправимый ущерб.

Ранее: В Греции из-за шторма погибли два туриста из России, мужчина и его маленький сын.

Видео: YouTube/Secret Autochannel, No Comment TV