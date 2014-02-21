В НАТО не будут сообщать о контактах с Россией за последние 24 часа

Генсек НАТО сообщил о сохранении контактов с руководством РФ.

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантический военный альянс сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по результатам специального заседания постоянных представителей блока. При этом чиновник не стал говорить СМИ о контактах между руководителями НАТО и РФ за последние 24 часа. При этом все еще действует связь по линии оборонных ведомств.

Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников, но я не буду разглашать детали каких-либо контактов за последние 24 часа Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что российское министерство по обороне заявило о том, что ни каких ракетных ударов вблизи украинско-польской границы силами ВС РФ не проводилось. Опубликованные в социальных сетях кадры с места событий и зафиксированные обломки боевого снаряда говорят о том, что на территорию Польши приземлились средства ПВО С-300, которые находятся на вооружении ВСУ.

Столтенберг: данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу.

Фото и видео: NATO News