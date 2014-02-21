Столтенберг: данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу

В НАТО обсудили ситуацию в Польше.

Столтенберг: данные говорят о прилете ракет противовоздушной системы Украины в Польшу. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Европейский чиновник отметил, что прилет боезарядов в страну Евросоюза стал результатом непреднамеренных действий. К такому мнению страны пришли по результатам проведенного заседания на уровне постоянных представителей НАТО, созванному по инциденту в Польше. Стороны основываются на полученных данных и проведенному анализу ситуации. Генсек призвал общественность дождаться официальных результатов проводимого международного расследования.

Инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки. У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: NATO News