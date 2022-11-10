Генсек НАТО: в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения

Йенс Столтенберг рассказал о ежегодных маневрах при участии 40 стран.

В Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения. Соответствующее заявление в ходе выступления на международном профильном форуме в Италии сделал генеральный секретарь Североатлантического военного агентства. Чиновник пояснил, что говорит о маневрах Cyber Coalition, в которых будут задействованы свыше 40 государств стран-членов блока и их международных партнеров.

НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более сорока членов и партнеров НАТО будут тренироваться. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что учения по кибербезопасности Cyber Coalition являются ежегодными учениями НАТО по отработке задач взаимодействия в противостоянии угрозам в киберпространстве. С 2008 года мероприятия проводятся на территории прибалтийской страны.

Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере.

Фото и видео: YouTube / NATO News

