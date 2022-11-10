Генсек НАТО призвал страны альянса увеличить сотрудничество в киберсфере

Йенс Столтенберг выступил на форуме в Италии.

Генеральный секретарь НАТО призвал страны Североатлантического военного альянса увеличить сотрудничество в киберпространстве, а для чего - нарастить инвестиции в данную сферу. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на международном профильном форуме, проводимом в Италии. Спикер призвал коллег придерживаться обязательств с большим опытом. По мнению иностранного гостя, этот момент станет частью совместной (коллективной) обороны блока.

Угрозы в киберпространстве сегодня реальны, и они возрастают. Поэтому наши обязательства по кибербезопасности очень важны. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что в конце июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве. Они выступили за использование норм международного права в этой области.

Генсек НАТО: выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном.

Фото и видео: YouTube / NATO News