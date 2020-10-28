Генсек НАТО: выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном

Йенс Столтенберг оценил проведенные промежуточные выборы в Конгресс США.

Генеральный секретарь НАТО уверен в том, что промежуточные выборы в Конгресс США не изменили поддержку Вашингтоном киевского режима. Такое мнение руководитель Североатлантического военного альянса высказал вечером в среду британским журналистам на пресс-конференции в Лондоне. Соответствующее заявление иностранный гость сделал после рабочей встречи с местным премьер-министром Риши Сунаком.

Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера в США. Большинство выступают за то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО признал тот факт, что в демократических странах "всегда есть голоса с разными мнениями". Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России.

Фото и видео: YouTube / NATO News