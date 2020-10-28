Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России

Йенс Столтенберг оценил успехи ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО предупредил британских журналистов, что нельзя недооценивать военный потенциал России. Соответствующее заявление чиновник из руководства Североатлантического альянса сделал в ходе своего рабочего визита в Лондон.

Мы не должны недооценивать Россию. У нее еще есть возможности и силы, чтобы наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары... Это показывает, что Россия все еще может нанести много урона. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары 10 октября по энергетическим объектам, пунктам связи и управления на территории Украины. Ракеты долетают до Харькова и Киева, Львова и Ивано-Франковска. Это произошло через два дня после теракта, произошедшего на Крымском мосту. По оценке российских властей, за данным преступлением стоят украинские спецслужбы.

Захарова объяснила противоречия в высказываниях Столтенберга и Борреля.

Фото и видео: YouTube / Sky News