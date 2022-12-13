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В НАТО назвали подготовку пилотов F-16 одной из предпосылок отправки истребителей Киеву

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Йенс Столтенберг рассказал о готовности к долгосрочному конфликту на Украине.

Подготовка пилотов для американских самолет ов F-16 - это лишь одна из предпосылок, которые открывают возможности поставок этой боевой авиации Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления перед встречей глав министерств по обороне Североатлантического военного альянса в Брюсселе сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Эксперт пояснил коллегам, что этот подтверждает приверженность Запада к долгосрочной поддержке киевского режима. По мнению Столтенберга, у России не получится просто выжидать.

Услышали от Великобритании США и ряда других стран, что они начнут подготовку украинских пилотов для использования современных самолетов НАТО. Я считаю, что это хорошая идея, начать тренировать пилотов.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО добавил, что поставка самолетов Киеву "не сделает НАТО стороной конфликта".

Фото и видео: YouTube / Guardian News
 

Теги: f-16, военная помощь, всу, запад, йенс столтенберг, нато, самолеты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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