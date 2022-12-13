Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным

В НАТО пригласили представителей оборонных компаний альянса на встречу с главами Минобороны блока.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что наращивание военного производства, в особенности боеприпасов, получает критически важное значение в "битве логистики". По мнению иностранного эксперта, именно такая ситуаця сейчас складывается в связи с продолжением украинского кризиса. Соответствующее заявление генсек Североатлантического альянса сделал в рамках выступления перед журналистами по началу встречи министров оборонных ведомств в Брюсселе. Эксперт добавил, что военный блок призывает страны-участницы работать со своими производителями и болеем активно заключать государственные контракты.

В этой битве абсолютно ключевую роль играет наращивание военного производства.... Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг добавил, что принял решение пригласить руководителей оборонной промышленности из обеих частей Атлантики на заседание глав Минобороны НАТО, которое пройдет в следующем месяце на совместное с министрами мероприятие.

НАТО поддержала передачу Украине крылатых ракет и подготовку летчиков.

Фото и видео: YouTube / Guardian News