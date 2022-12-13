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НАТО поддержала передачу Украине крылатых ракет и подготовку летчиков

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Йенс Столтенберг рассказал о поддержке ВСУ.

Североатлантический военный альянс приветствует поставки Вооруженным силам Украины крылатых ракет и начало обучения местных летчиков в европейских странах, чтобы те смогли успешно использовать западную авиацию в сражениях. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с министром по обороне Португалии в Лиссабоне сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Иностранный эксперт добавил, что лидеры военного блока примут на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу полного перевооружения для ВСУ.

Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, крылатые ракеты, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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