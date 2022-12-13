Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Он напомнил, что покинет свой пост осенью 2023 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека альянса. Об этом он рассказал на "Саммите демократии" в Копенгагене.

Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как покинуть свой пост осенью 2023 года. Он также исключил возможность остаться на посту генсека НАТО, если страны-члены организации попросят его. По его словам, в НАТО смогут найти "отличного преемника" ему на смену.

Ранее Медведев призвал вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России.

Фото: YouTube / Alliance of Democracies