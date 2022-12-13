Медведев призвал вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России

Зампред СБ РФ напомнил о Карибском кризисе и сравнил его с сегодняшний ситуацией на Украине.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев считает, что надо помнить о том, сколько оружия НАТО стянуто к государственным границам России. В рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума чиновник задал риторический вопрос о том, кто же именно приближает мир в апокалипсису.

Сегодня неплохо было бы вспомнить и другое. Сколько советских ракет хватило Соединённым Штатам, чтобы устроить глобальный психоз во время Карибского кризиса? С одной стороны. А с другой - какое количество оружия было за короткое время стянуто к нашим границам на территории, которые подконтрольны НАТО сегодня. Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Москва проводит специальную военную операцию ради защиты национального суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.

Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства.

Фото и видео: ПМЮФ