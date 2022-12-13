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Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства

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Зампред СБ РФ рассказал о том, что Запад должен научиться уважать Устав ООН.

 Задача России как государства -  вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник напомнил участникам мероприятия о том, что важно заставить Запад и недружественные страны уважать "дух и букву" закона, а также Устав Организации Объединенных Наций, вытекающие из данного документа основополагающие принципы глобального права.

Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев считает, что перспектива ядерной войны растет.

Фото и видео: ПМЮФ

Теги: дмитрий медведев, запад, многополярность, устав оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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