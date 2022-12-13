Медведев считает, что перспектива ядерной войны растет

Зампред СБ РФ рассказал о том, что климатические изменения не должны находиться в приоритете над ядерными угрозами.

В мире есть перспектива ядерной войны, и эта угроза намного страшнее изменений климата, за которыми человечество наблюдает весьма недолгое время. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском марафоне "Знание" сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В ходе своей речи эксперт добавил, что скажет "крамольную вещь".

Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник добавил, что ядерный взрыв представляет из себя повышение температуры до пяти тысяч кельвинов, ударную волну в 350 метров и давление в три тысячи килограммов на квадратный метр, а также проникающую радиацию (ионизирующее излучение и электромагнитный импульс). По мнению Дмитрия Медведева, риск такого развития событий увеличивается ежедневно "по известным причинам".

Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев.

Фото и видео: марафон "Знание"